Ronaldo em fase final de recuperação Ronaldo segue trabalhando no centro de treinamentos do Real Madrid para se recuperar da leve lesão muscular que sofreu na coxa esquerda e ficar à disposição do técnico Vicente del Bosque o mais rápido possível. Neste sábado, ele realizou mais uma vez algumas corridas e não sentiu a contusão. "Estou trabalhando muito. Depois, o que terei de fazer é marcar muitos gols para chegar à melhor forma possível", disse o atacante, artilheiro da Copa do Mundo. Aos poucos a comissão técnica da equipe madrilenha aumenta a carga de trabalho sobre Ronaldo. Além da corrida, o brasileiro fez um leve trabalho com bola. O jogador não seguiu com a delegação para Sevilha, onde o time participará de um torneio quadrangular, para que o processo de recuperação não fosse alterado. De acordo com a comissão técnica do Real Madrid, tudo caminha dentro da normalidade e na próxima semana Ronaldo deverá se integrar ao time, mas a estréia com a camisa do time espanhol está prevista, segundo o médico do clube, Alfonso del Corral, somente para o dia 29, contra o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, fora de casa. No dia 15, Ronaldo fará a primeira viagem com a equipe, para a Itália, onde o time enfrentará a Roma, pela Liga dos Campeões da Europa. Assistirá ao jogo das tribunas e também participará da visita ao Vaticano, no dia 16. "Meu desejo é que Ronaldo se incorpore ao elenco o mais rápido possível", afirmou o técnico Vicente del Bosque. "Vejo um Ronaldo muito feliz, muito à vontade e disposto a entrar em forma o mais rápido possível." Del Bosque foi um dos que mais defenderam o atacante, acusado por dirigentes e torcedores da Inter de Milão de traidor, por trocar de equipe. "O passo seguinte para a total recuperação de Ronaldo é treino com bola, que tem de ser o quanto antes, porque esse tipo de jogador não é nada se não tiver contato com a bola. Todos desejamos que se integre ao grupo o mais rápido possível", disse o treinador do Real. Jorge Valdano, diretor de futebol do Real Madrid, declarou ao jornal espanhol AS, que não quer que os assessores de Ronaldo acompanhem o jogador de dentro das dependências do clube. "O Real quer que o assessor de imprensa Rodrigo Paiva e os empresários Alexandre Martins e Reinaldo Pitta fiquem longe dos vestiários, do campo de treino e do estádio Santiago Bernabéu", declarou o dirigente.