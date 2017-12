Ronaldo encanta imprensa mundial A estréia de Ronaldo no Real Madrid, com dois gols em 14 minutos, encantou a imprensa mundial que não poupou elogios à atuação do atacante na goleada sobre o Alavés, domingo, por 5 a 2. Nesta segunda-feira, jornais do mundo inteiro reverenciaram o artilheiro da Copa do Mundo, depois de sua conturbada transferência da Inter para o Real e da desconfiança sobre o seu estado físico. Na Espanha, Ronaldo foi destaque em todos os jornais do país, até nos catalãos. O principal diário esportivo ?As? não economizou palavras para definir a estréia do mais novo ídolo madrileno e com um imenso título sobre a foto do jogador publicou: ?É o rei?. Num jogo de expressão, muito utilizada entre os espanhóis, o jornal Marca enfatizou com ?debuta...Madre!? a estréia do atacante e frisou que ?só necessitou um minuto para colocar o estádio Bernabéu a seus pés?. O El Pais garante que nem o presidente do clube, Florentino Pérez, nem a esposa do jogador, Milene, sonhavam com essa estréia. Para o El Mundo, acabaram as especulações sobre as condições físicas do atacante campeão do mundo. O diário catalão Sport releva que ?enquanto o Barcelona falha, Ronaldo faz logo dois?. A agitada rodada do Campeonato Italiano - com goleadas da Inter e do Milan - foi ofuscada pela estréia de Ronaldo. A capa da Gazzetta dello Sport destaca o bom desempenho do ex-jogador da Inter. ?O Fenômeno encanta e não podia começar melhor a sua aventura no Real? e emenda: ?um minuto para marcar, depois de 98 dias sem jogar?. O Corriere dello Sport reservou um grande espaço para o debute do atacante. ?Ronaldo enlouquece Madri? e sustenta que ele está ?mais fenômeno do que nunca?. O Corriere della Sera, de maior circulação no país, resumiu: ?Nascido para assombrar, Ronaldo foi fiel a si mesmo e marcou dois gols?. O Bild, da Alemanha, foi sucinto e disse que Ronaldo está com ?ânsia de gols? e completa lembrando que ?a sua estréia era esperada por todo o mundo do futebol e não decepcionou?. Na França, o jornal esportivo L?Equipe deu na manchete ?Ronaldo de entrada? e seguiu dizendo que ?bastou apenas meia hora para marcar dois gols e que nem o mais fanático torcedor do Real poderia sonhar com estréia melhor?. O Liberation destaca a volta do atacante e indica que ?Ronaldo foi acolhido como um herói?. O Le Parisien foi enfático com o título ?Início ruidoso?. Os jornais ingleses também lembraram a estréia de Ronaldo. ?Uma estréia espetacular?, diz o The Independent. Já o The Daily Telegraph comenta em pequena nota que a estréia do atacante não poderia ser melhor com ?Ronaldo marcando dois para o Real?. O The Guardian dedica uma coluna sobre a proeza do jogador e aponta para uma ?estréia impressionante?. A imprensa argentina não ficou atrás e também deu ênfase a estréia de Ronaldo exaltando a ?estréia cinematográfica? do mais novo contratado do Real Madrid. O jornal ?Olé? garante que o time espanhol ficou mais imbatível do que nunca com a chegada do atacante e a perfeição de sua estréia nem o melhor diretor de cinema poderia escrever. O Clarín salientou que os torcedores do real ?jamais esquecerão uma tarde tão maravilhosa?. O La Nación deu no título ?Fenômeno e goleador? enquanto o diário Crónica destacou o pequeno intervalo de tempo que o jogador precisou para marcar dois gols e ?despachar? o Alavés.