Ronaldo enfrenta Barça pelo Real Madrid A atenção dos espanhóis se volta neste sábado para o Santiago Bernabéu. O principal estádio de Madri será de novo palco do maior clássico do país, no duelo Real x Barcelona. Os dois grandes rivais abrem a 30ª rodada da temporada de 2002-03, com objetivos distintos. A equipe de Zidane, Figo e Ronaldo luta para manter vantagem na liderança do torneio - 60 pontos contra 57 de Real Sociedad e La Coruña. O time catalão, com 36, pretende afastar-se de vez do bloco de ameaçados de rebaixamento e espera atrapalhar a vida dos ?inimigos? históricos da capital. Como acontece antes do confronto, a semana foi repleta de manobras, mistérios e tensão. O Real Madrid mantém suspense em torno do aproveitamento de Raúl. O atacante sofreu contusão em treinamento, ficou em tratamento e o técnico Vicente del Bosque acena com a possibilidade de deixá-lo fora do combate. A primeira opção é Guti. A ?dúvida? não convence Radomir Antic. O treinador do Barcelona está convencido de que tudo não passa de manobra do Real e que, na hora certa, Raúl estará em campo. O sérvio também tem seus problemas. Não poderá contar com Saviola, suspenso, e ainda teve de contornar incidente em que se envolveram o brasileiro Thiago Motta e o holandês Kluivert. Ambos trocaram empurrões e ofensas no treino de quinta-feira. O bate-boca foi contornado por intervenção de Luis Enrique. Até Ronaldo apimentou o confronto. O astro do Real pela primeira vez enfrenta sua ex-equipe, desde que retornou para a Espanha, e não se mostrou nem um pouco preocupado com a possibilidade de antigos companheiros serem rebaixados para a Série B. "Para mim, tanto faz se o Barcelona cair", respondeu o brasileiro, quando lhe perguntaram que sentimento tem em relação ao momento delicado do time catalão. "No Real temos até pressão maior, porque historicamente conseguimos mais títulos", emendou. No primeiro turno, Ronaldo não participou do jogo no Camp Nou, porque estava contundido. Naquela ocasião, os torcedores locais atiraram objetos contra Figo, ainda hoje considerado "traidor" por ter trocado o Barça pelo Real. A partida começa às 16h30 horas - de Brasília - e terá transmissão da ESPN Internacional. As outras duas partidas antecipadas serão entre Valladolid (32) x Valencia (50) e Villarreal (35) x Mallorca (37). A rodada terá amanhã Alavés x Malaga, La Coruña x Sevilla, Espanyol x Ath. Bilbao, Osasuna x Celta, Santander x Recreativo Huelva, Betis x At. Madrid e Real Sociedad x Rayo Vallecano.