Ronaldo espera 'ano histórico' com o Corinthians

Enquanto se recupera de uma operação na mão esquerda, Ronaldo já projeta como será o seu próximo ano no Corinthians, confirmando a intenção de ficar no clube paulista para a disputa da Copa Libertadores. Ainda sem data certa para o retorno aos gramados, que deve acontecer na segunda quinzena de setembro, o centroavante disse em entrevista à TV Globo que espera um 2010 "histórico".

Veja também:

JOGO - Leia como foi Corinthians 3x3 Botafogo

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"O próximo ano vai ser um ano histórico, é o centenário do Corinthians. E, com a possibilidade de ganhar um título internacional, como a Libertadores, seria fantástico", afirmou o Fenômeno, que luta para voltar e ainda ajudar o Corinthians a lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, depois de já ter sido fundamental nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

Além de esperar ansioso pela disputa da Libertadores, Ronaldo não escondeu sua intenção de defender novamente a seleção brasileira, com expectativa de ainda confirmar sua ida à Copa do Mundo do ano que vem, na África do Sul. "Jogar no Corinthians, bem, a possibilidade é grande. Sinto muita saudade da seleção, sempre falo com Kaká, com Robinho...", contou o centroavante.

Os únicos temas evitados pelo Fenômeno foram os particulares. Já ciente de que será pai pela terceira vez, com a confirmação da gravidez de sua mulher Maria Beatriz Anthony, Ronaldo preferiu não comentar sobre a lipoaspiração que fez recentemente na barriga, aproveitando a internação pela cirurgia realizada na mão.