Ronaldo está de alto astral na seleção O alto astral de Ronaldo contagiou a seleção na Granja Comary. O atacante do Real Madrid poucas vezes mostrou-se tão a fim como nos dias em Teresópolis que antecederam a partida contra o Chile. Ronaldo está radiante, com fome de gol e concentrado em classificar o Brasil para a Copa do Mundo da Alemanha. E não esconde sua alegria em estar aqui. "Seu único problema foi ter acordado ontem (sexta-feira) com dores do pescoço. De resto, ele está zerado", disse seu assessor de imprensa, Paulo Júlio. Ronaldo está tão mudado que até abriu mão de dar suas entrevistas em coletivas para todos os jornalistas juntos. Adotou o método comum a todos na Granja, o de falar com os repórteres no lugar reservado na saída para o campo. Deu declarações todos os dias, sem reclamar ou fazer cara feia. Parecia um Ronaldo renovado, como se não tivesse conquistado tudo o que já conquistou. Numa chamada de TV que fez para o programa Teleton, pedindo doações aos telespectadores, perguntou à equipe de gravação se precisava se apresentar antes, como se não fosse conhecido no País inteiro. Leu pelo menos quatro cartazes quantas vezes foram necessárias. Sempre sorridente e solícito. Para as pessoas mais próximas ao craque há apenas uma explicação para essa nova fase: seus problemas acabaram. E não foram poucos neste ano. "O Ronaldo não ganhou nada no Real Madrid. Teve um casamento conturbado, depois sua mulher, Daniella Cicarelli, engravidou e perdeu o filho. Descasou. Ficou afastado de dois jogos da seleção por determinação da CBF. E agora, mais recentemente, foi envolvido nesse negócio do tráfico de drogas do Rio. Eram muitos problemas. E ele foi resolvendo a todos um a um até ficar zerado", disse seu representante. O Ronaldo que se apresentou à seleção, em Teresópolis, chegou com a cabeça voltada apenas para jogar futebol. "E ele também está assim no Real Madrid". Com Vanderlei Luxemburgo no comando do time desde o início, o atacante acredita que seu clube irá festejar conquistas nessa temporada. O atacante também parece sentir um pouco a sobra de jogadores como Ronaldinho, Adriano e Robinho. O trio tem dividido com o craque o interesse da mídia mundial. Sua vida amorosa também parece tranqüila nesse momento. Um flerte com a bela modelo Raica, nos tempos da São Paulo Fashion Week, não teve desdobramentos, pelo menos não na grande imprensa. E sua vida passou a ser dedicada somente ao futebol.