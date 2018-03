Ronaldo está de volta a estrada A carreira de pai em tempo integral a que se dedicou Ronaldo nos últimos 13 meses acabou no sábado. Lucas, 1 ano e 3 meses, e Mateus, ?que está há cinco meses na barriga da Roberta?, sentirão falta do pai carinhoso e brincalhão que trabalha para voltar à melhor forma e encarar um desafio. O goleiro de 35 anos chegou ontem a Natal para defender o ABC rumo à Segunda Divisão do Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde