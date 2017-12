Ronaldo está pronto para o clássico Os brasileiros Ronaldo e Júlio Baptista treinaram normalmente nesta quarta-feira e estão prontos para enfrentar o Barcelona no sábado no Santiago Bernabéu, no maior clássico do futebol espanhol. Os dois jogadores do Real - que se encontram na reta final do processo de recuperação - treinaram hoje com os demais jogadores e foram relacionados para o jogo. Júlio Baptista treinou com uma faixa no joelho esquerdo mas não teve dificuldades para correr e chutar a gol com as duas pernas, numa demonstração que se recuperou da lesão que sofreu há um mês. Ronaldo também treinou forte. Chutou a gol sem problemas e poderá ser escalado se o técnico Vandelei Luxemburgo quiser. O mais provável, no entanto, é que ele seja utilizado apenas no segundo tempo. Robinho deve começar como titular do ataque, ao lado de Raul. O meio-campista Zidane também parece estar em boa forma. Após superar problemas físicos que o deixaram de fora de alguns jogos no início da temporada, o jogador treinou muito bem hoje e muito provavelmente será titular no sábado. Igualmente recuperado de contusão, Iván Helguera também volta. Luxemburgo, no entanto, ainda não sabe se poderá contar com os dois uruguaios do elenco: Pablo Garcia e Diogo estiveram nesta quarta na partida contra a Austrália, pela repescagem da Copa do Mundo e só serão escalados se demonstrarem estar em boas condições físicas.