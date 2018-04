Ronaldo está pronto para retornar ao Milan contra Atalanta

O atacante Ronaldo deve fazer sua primeira partida da temporada no próximo domingo, quando o Milan visita o Atalanta pelo Campeonato Italiano, após ter se recuperado de uma contusão complicada na perna. O jogador já havia sido relacionado para o jogo de terça-feira da equipe contra o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões, mas não entrou em campo na vitória de 3 a 0 dos italianos. O retorno de Ronaldo é muito aguardado pelos torcedores do Milan, que apesar de ser o atual campeão da Europa está apenas em 9.º lugar na Série A, 11 pontos atrás da rival Inter de Milão. "A pressão sempre fez parte da minha carreira, e eu até me sinto bem com a pressão. Eu sei minhas qualidades, sei o que eu posso dar quando estou me sentindo bem", disse Ronaldo ao site do Milan esta semana. "E tenho certeza que mais uma vez eu posso fazer muito. Não vai ser fácil, mas eu vou fazer o meu melhor." O rendimento do Milan em casa tem sido especialmente ruim, o que significa que o jogo em Bergamo com a Atalanta, que está quatro pontos acima, em sexto lugar, é uma boa oportunidade de conseguir mais pontos. O Milan ainda não venceu pelo Italiano jogando no San Sito esta temporada, por outro lado goleou a Sampdoria por 5 a 0 e a Lazio por 5 a 1 jogando como visitante. A líder Inter de Milão, que está com 25 pontos após 11 jogos, recebe a Lazio.