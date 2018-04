Ronaldo estréia bem e Milan vence pelo Campeonato Italiano

Com uma boa atuação do atacante Ronaldo, que agüentou os 90 minutos, o Milan derrotou o Cagliari por 2 a 1 em jogo válido pela 13.ª rodada do Campeonato Italiano. A primeira rodada da competição após a morte do torcedor da Lazio Gabriele Sandri não teve registros de incidentes violentos. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Ronaldo se diz feliz com retorno aos gramados Contando com o atacante brasileiro Ronaldo, recuperado de uma lesão muscular que o impedia de jogar desde o dia 31 de julho, o Milan lutou para bater o Cagliari. Apesar de ficar tanto tempo parado, o artilheiro teve uma boa atuação, se movimentando muito, sofrendo um polêmico pênalti que foi perdido posteriormente por Kaká e mandando uma bola na trave do gol adversário. Porém, quem começou melhor foi o Cagliari, que abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo graças a jogada de Acquafresca. Entretanto, o time de Milão tem muitas qualidades individuais e acabou chegando à virada, isso após desperdiçar um pênalti aos 43 minutos do primeiro tempo com Kaká. O empate do Milan veio então aos 17 minutos da etapa final, quando o atacante Gilardino aproveitou uma falha da defesa adversária. Quando faltavam oito minutos para o fim do tempo regulamentar, o meia Pirlo garantiu o triunfo da equipe de Milão com um golaço de falta. Este três pontos permitem que o Milan não se afaste mais dos líderes e castiga o Cagliari, que agora é o lanterna da competição. Já a Fiorentina, que entrou em campo com sete desfalques, não passou de um empate sem gols em sua visita ao penúltimo colocado Reggina, resultado que lhe fez cair para a quinta posição da classificação, já que a Juventus goleou o Palermo por 5 a 0 e assumiu a segunda posição, empurrando a Roma para a terceira colocação, que ontem venceu o Genoa por 1 a 0, e o surpreendente Udinese, que bateu o Siena em casa por 2 a 0. O Siena alcançou o triunfo com gols de Quagliarella, aos 43 minutos do primeiro tempo, e de Di Natale, aos 34 da etapa final. Por outro lado, o Napoli não teve maiores dificuldades para derrotar em casa o Catania por 2 a 0 com gols do uruguaio Zalayeta. Outra equipe que triunfou neste domingo foi a Lazio, que bateu o Parma por 1 a 0 com um gol de Firmani. Encerrando, o Livorno bateu em casa a Sampdoria 3 a 1. Abrindo a rodada no último sábado, a Inter de Milão derrotou o Atalanta por 2 a 1 para confirmar a primeira posição do Campeonato italiano. O time de Milão, o único que continua invicto na atual edição da competição, conquistou sua oitava vitória. Suazo abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Vinte minutos depois, o argentino Cruz aproveitou boa jogada do hondurenho para ampliar o placar para 2 a 0. O gol de honra do Atalanta saiu dos pés de Sergio Floccari aos 39 minutos do primeiro tempo. Já a Roma contou com um gol do lateral italiano Panucci aos 45 minutos do segundo tempo para derrotar o Genoa por 1 a 0.