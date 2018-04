Ronaldo estréia no Morumbi pela Seleção A expectativa maior na seleção pelo jogo de domingo com a Bolívia, no Morumbi, é do atacante Ronaldo. Ele está a serviço da equipe há quase 11 anos e nunca atuou no estádio pelo time do Brasil. Quer deixar sua marca na estréia, de preferência com uma boa atuação. "Espero que saia o meu primeiro gol no Morumbi." Hoje, o craque ainda não sabia com quem comporia o ataque na próxima partida das eliminatórias do Mundial de 2006. Disse que se o escolhido for Adriano, não vai haver problema de entrosamento. "Já treinamos muitas vezes juntos quando eu estava na Inter de Milão." Ele também analisou, rapidamente, a possibilidade de atuar ao lado de Ronaldinho Gaúcho. "Precisa falar alguma coisa? O cara é fera, veloz, goleador." O atacante do Real Madrid espera contar com o apoio da torcida em São Paulo e disse que já conversou com os colegas que atuaram na capital paulista para obter informações sobre o Morumbi. "Vai ser uma emoção diferente jogar em São Paulo, um Estado com clubes de grande tradição, conhecidos no mundo todo, e onde o futebol é uma paixão." Ronaldo tem ao todo 496 partidas como atleta profissional e quer fazer uma festa ao completar 500 jogos - o que deve ocorrer em duas semanas, pelo Real Madrid. O artilheiro já marcou 375 gols e quer alcançar a marca dos 400 ainda este ano, embora reconheça que essa seria uma tarefa difícil. "Quem sabe, no Morumbi, eu já não melhoro essa marca e me aproximo do objetivo de 2006?", comentou. Torcida - A partida entre Brasil e Bolívia terá uma torcida de trabalhadores. A Top Service Incentive Travel & Conventions, especializada em logística de viagens para incentivo, vai levar cerca de mil convidados de empresas de vários Estados, para assistir ao jogo, de camarote, no Morumbi. A iniciativa faz parte do pacote "Eliminatórias da Copa", que já está programado também para o próxima partida da seleção, dia 13 de outubro, em Maceió, quando o Brasil enfrenta a Colômbia. Os funcionários das empresas assistirão ao jogo num camarote, com direito a bufê e duas TVs de plasma para não perder nenhum detalhe da partida. Pesquisa realizada recentemente nos Estados Unidos indica que os prêmios em dinheiro são logo esquecidos pelos funcionários. Segundo o estudo, 70% dos entrevistados confundem premiações em espécie com o próprio salário, perdendo o efeito motivador, que, na verdade, é a principal razão de iniciativas como a que será feita no Morumbi.