Ronaldo fala sobre a separação Pela primeira vez após o rompimento com a modelo Daniela Cicarelli, o craque Ronaldo falou com a imprensa sobre a confusa semana que viveu. Em entrevista concedida neste domingo ao programa ´Fantástico´, da Rede Globo, na Espanha, o jogador afirmou buscar o apoio da família para superar a crise em sua vida particular. "Infelizmente, aconteceu. Agora, é bola pra frente. Tenho que focar todas atenções no meu trabalho e seguir meu caminho sempre com o apoio da família. Minha mãe chegou aqui em Madri sem avisar e fiquei super feliz", disse Ronaldo. O jogador disse não saber o destino entre ele e a modelo daqui para frente. "Ninguém sabe o futuro e o que vai acontecer. Espero continuar com saúde e jogando bem aqui pelo Real Madrid". Daniela Cicarelli também falou com o ´Fantástico´, mas não quis fazer previsões sobre uma possível reconciliação com o jogador. "Sou de escorpião, tenho personalidade forte e estou acostumada a sofrer desde pequena. Não foi só o fim de um casamento, mas sim o fim de um sonho de vida. Não sei se vamos voltar. O futuro a Deus pertence."