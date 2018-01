Ronaldo fará campanha para o governo Ronaldo será garoto-propaganda para os projetos educacionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No próximo dia 9, o ministro da Educação, Cristovam Buarque, irá à Espanha assinar um acordo com a direção do Real Madrid para que o clube ceda a imagem do jogador brasileiro para promover uma campanha do governo federal. O programa que será beneficiado da imagem de Ronaldo será o da erradicação do analfabetismo, que hoje atinge 20 milhões de brasileiros, o que representa 14% da população. Ronaldo fará parte de uma campanha publicitária que será mostrada na TV conscientizando a população da importância de acabar com problema no País. "O analfabetismo é uma escravidão. Não queremos diminuir o número de pessoas que não sabem ler. Queremos é acabar com o problema", afirmou o secretário nacional de Erradicação do Analfabetismo, João Luiz Homem de Carvalho, que coordena o projeto que começará alfabetizando adultos em oito cidades, entre elas Recife e Natal. Ronaldo, que já é embaixador da ONU para o combate à pobreza, será cedido para gravações de quatro horas de comerciais e peças publicitárias e o acordo com o Real Madrid está sendo necessário diante do valor da imagem do jogador. Outro astro do Real Madrid que também participa de peças publicitárias para campanhas sociais é Zinedine Zidane, que promove a redução da pobreza no mundo pela metade até 2015.