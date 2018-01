Ronaldo fará cirurgia por causa de calcificação na tíbia O atacante Ronaldo jogou toda a Copa do Mundo da Alemanha com dores na perna esquerda e deve ser submetido a mais uma cirurgia nos próximos dias. O problema afeta o atleta há oito meses e foi causado por uma calcificação na tíbia, que precisa de uma raspagem. Mesmo fora das condições ideais - estava também acima do peso -, ele foi titular nas cinco partidas do Brasil na competição. Desde 1996, Ronaldo sofreu três cirurgias, todas no joelho direito - em 1996, 1999 e 2000. O médico da seleção brasileira, José Luís Runco, revelou nesta quarta-feira que, no Mundial, Ronaldo demonstrou vontade de passar por uma nova cirurgia antes do início da temporada européia. ?Agora, no finalzinho da Copa, ele me disse que talvez fosse aproveitar as férias para operar. Recomendei a cirurgia, mas não há nada de concreto?, disse Runco. ?Na verdade, é um tratamento profilático, para prevenir algo que possa comprometê-lo no futuro. Vale a pena ele pensar nisso.? Runco saiu em defesa do atacante. Para ele, a contusão não prejudicou o desempenho do jogador no Mundial. ?Em momento algum ele ficou incapacitado durante a Copa. Em algumas situações, reclamou de dor, mas isso é normal. Quem faz atividade física sabe disso?, avaliou. O atacante, no entanto, sofreu com as críticas, principalmente nos dois primeiros jogos do Brasil no Mundial. Na estréia da competição, contra a Croácia, ele fracassou. Esteve apático e parecia abatido. Ninguém soube detectar ao certo qual era o problema. No jogo contra a Austrália, o segundo da fase inicial, melhorou um pouquinho, mas nem de longe lembrou o Ronaldo da Copa de 2002, disputada no Japão e na Coréia. Na época, ele foi artilheiro e levou o Brasil ao título. Na Alemanha, fez três gols, mas ficou devendo bom futebol. Runco ressaltou que não teve acesso a exames da lesão do atacante, mas acredita que Ronaldo pode se recuperar da cirurgia em pouco tempo. ?Se for o que estou pensando, é uma cirurgia rápida e ele estaria pronto para jogar no começo da temporada", disse, acrescentando que o atleta conversará com os médicos do Real Madrid antes de ser submetido à intervenção. ?Na verdade, (o problema) não é nem de joelho. Não tem nada a ver com cartilagem de joelho ou lesão de joelho.? Ronaldo permanece com a família na Europa. A assessoria de imprensa do atleta informou desconhecer a contusão do atacante.