Ronaldo fará visita à África do Sul O atacante Ronaldo vai visitar em outubro a África do Sul, país que sediará a Copa do Mundo de 2010, na condição de embaixador da ONU (Organizador das Nações Unidas) para o combate à pobreza. O convite partiu, entre outras pessoas, do secretário-geral da entidade, Kofi Annan. Está previsto um encontro do jogador brasileiro com o líder sul-africano Nelson Mandela, além de visitas a comunidades carentes. Ronaldo chega ao Rio na quarta-feira, junto com a delegação brasileira, e confirmou a visita à Cidade de Deus, um dos bairros mais carentes da cidade, onde vai lançar o projeto da reforma de um teatro comunitário. Ele participa do projeto em parceria com rapper MVBill e vai investir na restauração R$ 120 mil, parte dos 100 mil euros que serão destinados ao Brasil da arrecadação da partida beneficente que promoveu em dezembro do ano passado, na Suíça, junto com o francês Zidane, sob a tutela da ONU. O dinheiro também será investido em projetos sociais e culturais em Belo Horizonte e no Recife. Na capital pernambucana, a intenção é fazer a restauração de um monumento histórico, provavelmente uma igreja. Os outros oito países beneficiados com a divisão dos 800 mil euros arrecadados no evento realizado na Basiléia são Camarões, Vietnã, Guiné-Bissau, Marrocos, Namíbia, Guatemala, Sri Lanka e Nepal.