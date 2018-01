Ronaldo faz 2 gols em jogo beneficente O atacante brasileiro Ronaldo, do Real Madrid, marcou dois gols em um jogo beneficente organizado por uma entidade que leva o nome de Luis Figo, meia português da equipe madrilenha. O amistoso foi realizado neste sábado na cidade do Faro, em Portugal. O time de Ronaldo venceu por 2 a 1. Na outra equipe, da Fundação Roland McDonald, cujo gol foi marcado por Jestrovic, atuou Cristiano Ronaldo, outro ídolo em Portugal. Um público de 15 mil pagantes compareceu ao Estádio do Algarve. Estiveram presentes à festa, entre outros, craques do passado e do presente, como os brasileiros Djalminha e Kléberson, o sérvio Mijatovic, o holandês Frank de Boer, os espanhóis Fran e Alfonso, os portugueses Hélder e Fernando Couto, e o georgiano Arveladze.