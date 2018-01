Ronaldo faz 3 em pelada no Maracanã O artilheiro da Copa do Mundo e melhor jogador do ano, segundo a Fifa, não consegue mesmo ficar longe do futebol. Nesta segunda-feira, Ronaldo reuniu amigos e vizinhos do bairro de Bento Ribeiro, onde nasceu, artistas da TV Globo, atletas ainda em atividade e ex-jogadores para uma animada pelada no Maracanã. O mais inquietante: brincaram sob uma temperatura de quase 40 graus. O time de Ronaldo venceu um misto de peladeiros por 7 a 3 e o atacante da seleção brasileira deixou sua marca. Fez três gol, sendo que em um deles correu para a lateral do campo, apontando a arquibancada vazia, como se quisesse comemorar com o público, que não existia. Por volta do meio-dia, a partida ainda rolava. Mas Ronaldo, Pedrinho, Djalminha, Válber e outros colegas não se desgastaram tanto. Quando cansavam, davam vez a quem estava no banco por alguns minutos. Depois voltavam e, se fosse preciso, saíam de novo. Ao todo, mais de 30 "atletas" participaram do ?amistoso?. Pelo lado dos artistas, atuaram, entre outros, Eduardo Galvão e Jorge Pontual. No time de ?craques?, despontavam os botafoguenses Mauricio (autor do gol do título do Carioca de 1989) e Gonçalves (campeão brasileiro em 1995). Ronaldo na maior parte do tempo divertia-se com um sósia, Raul, a quem chamava de "genérico". A pelada foi promovida por amigos de Ronaldo. Ele atuou descalço a maior parte do segundo tempo e contou com o "reforço" de seu pai, Nélio, no time. Num dos lances mais divertidos, Ronaldo deu um drible por entre as pernas de Djalminha e brincou. "Está me devendo essa." O artilheiro está no Rio para passar o Natal com a família. Dia 28, volta para Madri.