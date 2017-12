Ronaldo faz dois é um dos maiores artilheiros das Copas O atacante Ronaldo conseguiu nesta quinta-feira igualar o recorde de mais gols marcados na história das Copas do Mundo, com 14 gols, graças aos dois gols que fez na partida contra o Japão. Agora, ele está empatado com o alemão Gerd Müller, que marcou 14 gols, somando duas participações, nas competições de 1970 e 1974. Só neste jogo Ronaldo conseguiu bater a marca do francês Just Fontaine, que fez os 13 gols - em apenas uma edição de Mundial, em 1958 - e superou Pelé, com quem estava empatado desde a edição passada do Mundial, quando alcançou os 12 gols após ser o artilheiro da edição onde foi campeão mundial com 8 gols. Ronaldo disputou seu terceiro jogo na competição. Agora, o próximo desafio é marcar um gol na próxima partida do Brasil, contra Gana, pelas oitavas-de-final, para se isolar na ponta desta lista. Caso não marque, precisará que o time brasileiro siga na competição para ter mais jogos a disputar.