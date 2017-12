Ronaldo faz exame nesta 5ª feira O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, será submetido nesta quinta-feira a uma ecografia, exame para avaliar a dimensão da lesão muscular que sofreu na última rodada do Campeonato Italiano, domingo, no jogo com a Piacenza. A expectativa do atleta é de que possa estar recuperado já na primeira semana de 2002 para dar prosseguimento aos jogos de seu clube. "Estou certo de que não houve nada de grave", disse nesta quarta-feira Ronaldo. Ele sentiu dores na coxa esquerda quando tentava uma tabela com Vieri. Ronaldo não conversou nesta quarta-feira com médicos da Inter, a quem ficou de dar uma satisfação tão logo receba o resultado do exame. Tranqüilo, passou o dia jogando sinuca com amigos em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Entre os convidados, o também jogador da Inter, Nicola Ventola, contra quem Ronaldo garante ter vencido todas as partidas. Na quarta-feira, dia de Natal, Ronaldo foi ao bairro onde nasceu, Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio, para visitar parentes e amigos e distribuir presentes. Ele ainda não sabe se vai passar os festejos de fim de ano no Rio, decisão que está relacionada à extensão de sua contusão. "Poder voltar ao local em que passei a minha infância é sempre uma alegria", comentou. O artilheiro lamentou as chuvas no Estado do Rio, que causaram dezenas de mortes, e disse que, a contragosto, teve de cancelar o banho de mar, o que havia prometido a Ventola. A ecografia será realizada numa clínica da Barra da Tijuca. Ronaldo não sente dores no local da contusão quando faz movimentos normais. Por isso, pôde jogar sinuca sem problema.