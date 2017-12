Ronaldo faz ?parceria? com Oscar O atacante Ronaldo, do Real Madrid, estréia neste domingo uma parceria inédita em sua carreira. O melhor jogador de futebol do mundo vai estar na TV ao lado de um dos maiores atletas da história do basquete, o brasileiro Oscar, em um novo comercial para a empresa de telefonia TIM. O próximo garoto-propaganda da multinacional já foi escolhido: será o "velho lobo" tetracampeão mundial, Zagallo, coordenador técnico da seleção brasileira, com a sua máxima "vocês vão ter que me engolir". Se no primeiro filme, Ronaldo, sozinho, não obtinha sucesso em seus arremessos à cesta, agora, nem mesmo a ajuda do "Mão Santa" conseguiu transformar o atacante em um craque do basquete. "É só treinar que você consegue", diz um esperançoso Oscar, que assiste ao atacante arremessando uma, duas, três, quatro vezes. Até que o Mão Santa desiste e dispara: "Já, já, você tira isso de letra". A deixa serve para Ronaldo abandonar os arremessos com as mãos para passar a se utillizar de sua maior arma, os pés. "De letra é fácil". E como é! Ele acerta três vezes sem errar sequer uma tentativa. O comercial, sob a responsabilidade da agência de publicidade 4x4, faz parte da promoção "Fenômeno", onde os usuários da empresa de telefonia podem falar por uma tarifa diferenciada e ganham bônus em ligações, na aquisição de um novo aparelho, "até que Ronaldo se torne um craque do basquete". O filme publicitário, que contou com a participação de um dublê de Ronaldo, foi gravado no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio, no manhã do dia seguinte ao empate do Brasil com o Uruguai, por 3 a 3, em Curitiba, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, no dia 19.