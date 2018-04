Ronaldo faz treino físico, mas só volta em um mês O atacante Ronaldo participou nesta quinta-feira dos treinos físicos do Corinthians. O jogador, que se recupera de uma cirurgia na mão esquerda, realizou exercícios que envolveram a musculatura da perna. Apesar da retomada dos treinos físicos, a previsão do médico Paulo de Faria é de que o atacante ainda fique cerca de um mês afastado dos campos. "Fizemos um protocolo de reabilitação e ele está sendo cumprido direitinho, sem pular etapas. Ele deve voltar dia 20 ou 27 de setembro". Se Ronaldo está fora, Mano Menezes deve contar com o retorno de cinco jogadores para o clássico contra o Santos, no Pacaembu, no dia 2 de setembro (quarta-feira). São eles: Felipe, Alessandro, William, Edu e Chicão. O goleiro Felipe, aliás, deu entrevista nesta quinta-feira e negou que esteja fazendo "corpo mole" no clube. Disse que ficou três jogos afastado para recuperar a forma física.