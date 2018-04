Ronaldo Fenômeno aposta em título corintiano, mas 'cobra' vitória

SÃO PAULO - Ronaldo aposta que o Corinthians vai ser o campeão do Brasileirão de 2011. Para o Fenômeno, no entanto, o time tem de garantir a taça já neste domingo, contra o Figueirense, em Florianópolis. O ex-jogador afirmou nesta sexta-feira que não acha prudente adiar a "decisão" para o dia 4 de dezembro, contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela rodada final da competição.

"Acho que o campeão será o Corinthians, claro. E o time tem principalmente de ganhar esse jogo de domingo. Não pode ficar contando com a última rodada. Tenho certeza de que o Vasco tem um jogo difícil com o Fluminense e acredito em um empate. Aí, em caso de vitória sobre o Figueirense, é campeão", disse.

O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, com 67 pontos, dois à frente do Vasco. O Fluminense é o terceiro colocado, com 62, e também tem chances matemáticas de conquistar o título. Em meio a este cenário, o time corintiano buscará uma vitória e torcerá para que os vascaínos no máximo empatem no clássico que farão justamente contra o Fluminense na rodada deste domingo.

Ronaldo também confia que Adriano poderá dar muitas alegrias à Fiel. Foi do Imperador o gol que garantiu, aos 43 minutos do segundo tempo, a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo, no Pacaembu. "O gol do Adriano foi só um tira-gosto do que ele pode dar. Ele é talentoso demais e pode ser muito decisivo no Corinthians, na seleção brasileira ou em qualquer outro lugar. Falo sobre isso com ele, inclusive. Ele só tem que querer, se dedicar", enfatizou.

O ex-atacante lançou nesta sexta-feira, em São Paulo, o documentário "#prasemprefenômeno". Em 45 minutos, o filme conta a sua despedida da seleção brasileira, em amistoso contra a Romênia, no dia 7 de junho, no Pacaembu. O documentário não será exibido nos cinemas e estará à venda em DVD e blu-ray a partir de dezembro.

"Era um momento único que não poderíamos deixar passar. As gravações foram muito dinâmicas, com a câmera o tempo todo ao meu lado. Me emocionei demais", disse o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.