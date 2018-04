Ronaldo Fenômeno compra time nos Estados Unidos

Ronaldo Fenômeno é o novo sócio-proprietário do Fort Lauderdale Strikers, equipe da North American Soccer League (NASL), dos Estados Unidos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, mas não foram divulgados os valores do negócio nem a cota de participação do ex-jogador no clube, recém-adquirido pelos empresários brasileiros Paulo Cesso, Rafael Bertani e Ricardo Geromel (irmão de Pedro Geromel, zagueiro do Grêmio).

"Eu vou estar muito envolvido com a gestão da equipe e em ações que certamente nos ajudarão a transformar os Strikers em uma potência global. Não há dúvidas de que o jogo bonito está crescendo exponencialmente nos EUA e a NASL tem um papel fundamental na ascensão do futebol profissional aqui”, disse Ronaldo.

O Fort Lauderdale Strikers vai hospedar o Corinthians durante a pré-temporada da equipe brasileira em janeiro, nos Estados Unidos. O time usará durante cinco dias as instalações do clube. Os treinos serão abertos ao público, com venda de ingressos e a diretoria do Fort Lauderdale Strikers promete uma série de ações promocionais. A pré-temporada do Corinthians está sendo chamada de “Terceira Invasão”. As duas primeiras invasões foram ao Rio, em 1976, e ao Japão, em 2012.

“O Ronaldo vai ser um divisor de águas. O futebol dos Estados Unidos será separado em antes e depois do Ronaldo. Ele está extremamente envolvido em tudo e já trouxe para a nossa mesa pessoas com o poder de elevar o nosso clube para outro patamar. O objetivo é transformar o Strikers numa das marcas mais conhecidas do mundo, assim como o New York Yankees e Chicago Bulls. Graças a ele o futuro vai chegar antes no Strikers", disse Geromel ao Estado.

Ronaldo é proprietário da 9ine, empresa que gerencia contratos comerciais de Neymar, Anderson Silva, Junior Cigano e outros atletas. Nesta semana, a 9ine assinou contrato com Éverton Ribeiro, do Cruzeiro, eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

"Eu não poderia estar mais feliz por ser parte do Strikers, uma equipe com um legado extraordinário, bem como da NASL, com sua rica história e enorme potencial de crescimento. Estou confiante que minha experiência, visão e trabalho serão fundamentais para ajudar a elevar o Strikers, a NASL, e o futebol nos Estados Unidos ao mais alto nível. No sul da Flórida há muitos fãs de futebol, o que torna o lugar ideal para o Strikers”, disse Ronaldo.