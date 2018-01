Ronaldo festeja 27 anos com churrasco Ronaldo abriu sua mansão, em Madri, para receber a nata do futebol mundial e comemorar o seu 27º aniversário com um churrasco. Ele estava feliz ao lado do filho Ronald e lamentou a ausência da mulher, Milene Domingues, a serviço da seleção brasileira no Mundial dos Estados Unidos. Entre os amigos mais próximos, estavam Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Belletti e Denílson. O atacante Ronaldinho Gaúcho deu um abraço em Ronaldo na véspera. Os brasileiros improvisaram um pagode, com Denílson à frente, demonstrando intimidade com pandeiro. Até o inglês David Beckham entrou na roda. Ele chegou à casa de Ronaldo acompanhado de outros colegas de Real Madrid, Zidane e Figo. O atacante Vieri e outro amigo de Ronaldo, o holandês Seedorf, também participaram do evento. A festa de aniversário começou, na verdade, no vôo de Málaga para Madri, na noite de domingo, após a vitória do Real por 3 a 1 sobre o Málaga. Ronaldo fez o primeiro gol do jogo. ?Estou muito feliz por comemorar mais um ano numa festa familiar e estar rodeado de meus amigos. Tive um grande dia ao lado de meu filho e a única ausência é a de minha mulher, que está jogando nos Estados Unidos?, declarou o atacante da seleção brasileira. Sobre a boa fase no Real Madrid, Ronaldo disse que espera cumprir a promessa de marcar pelo menos 35 gols na temporada. ?Graças a meus fantásticos companheiros faço o que gosto e da maneira que mais gosto; jogo bem, faço gols, ganho e principalmente me divirto. Se continuar assim, certamente a torcida do Real terá grandes alegrias este ano.?