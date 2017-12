Ronaldo festeja antes de ir para Espanha O atacante Ronaldo recebeu na madrugada deste domingo 500 convidados para comemorar o final de 2003 e a marca de dez anos como garoto-propaganda de uma empresa fabricante de cerveja. Ele fechou a boate Zero-Zero, na Gávea, zona sul do Rio, dançou, dividiu a mesa com outros jogadores famosos, como Roberto Carlos, Djalminha e Nakata, da seleção japonesa, e ainda demonstrou habilidade por alguns instantes como DJ da festa. Ronaldo posou para fotos com as três taças dos últimos títulos conquistados pela seleção brasileira: o da Copa do Mundo de 2002 e os dos Mundiais Sub-17 e Sub-20. Disse que estava muito feliz pelo que produziu em 2003. "Espero um 2004 melhor ainda." Prestigiaram o evento algumas atrizes conhecidas, como Suzana Vieira e Carolina Dieckman, o ex-jogador Júnior e o atual coordenador-técnico da seleção, Zagallo. Muitos amigos de infância e adolescência de Ronaldo compareceram à boate. O atacante do Real Madrid se divertiu bastante com a irreverência de Nakata, que chamava a atenção por estar de chinelos, calça rasgada e uma camisa rosada. O visitante era um dos poucos que não vestiram a camiseta-convite da festa. Durante todo o tempo, um telão exibia momentos da carreira de Ronaldo, desde o tempo em que atuava no São Cristóvão, ainda menino, até os gols marcados na Copa do Mundo do Japão e Coréia do Sul. Ronaldo segue nesta segunda-feira para a Espanha, a fim de se apresentar ao Real Madrid antes da passagem do ano.