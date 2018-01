Ronaldo festeja com gol e vitória do Real Ronaldo fez o primeiro gol na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Málaga - Guti e Beckham fizeram os outros; Edgar descontou -, neste domingo, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Espanhol. Com isso, ajudou seu time a manter o segundo lugar, com 10 pontos, ao lado do Valencia. A liderança é do Deportivo La Coruña, que bateu o Albacete por 3 a 0 e tem 100% de aproveitameto. O astro brasileiro completa 27 anos nesta segunda-feira e dará festa para amigos em sua casa em Madri.