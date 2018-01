Ronaldo fica de fora por duas semanas O ano não começou bem para o Fenômeno. Ronaldo sentiu uma fisgada na panturrilha direita durante o treino de quinta-feira, o primeiro do Real Madrid depois da folga de Natal, e nesta sexta ficou sabendo que sua recuperação levará duas semanas. Ele desfalcará o time na partida de terça-feira contra o Athletic de Bilbao, pela Copa do Rei, e na primeira rodada do Campeonato Espanhol no ano, dia 8 contra o Villarreal. E é dúvida para o jogo do dia 15 contra o Sevilla. Ronaldo começou a temporada muito bem, brigando pela artilharia com o camaronês Samuel Eto?o (Barcelona), mas nas últimas cinco rodadas só participou de cinco partidas. Ele sofreu sua primeira contusão no dia 16 de outubro, no dérbi contra o Atlético de Madrid em que o Real ganhou por 3 a 0 com dois gols seus. No finalzinho da partida, numa dividida com o zagueiro colombiano Perea, ele torceu o tornozelo esquerdo e precisou sair de maca. Ficou quatro rodadas fora da equipe e voltou no clássico do dia 19 de novembro contra o Barcelona. O Real perdeu em casa por 3 a 0, ele mal tocou na bola e depois do jogo admitiu que havia se precipitado em voltar naquela partida porque voltou a sentir dor. Foram mais 15 dias parado ? perdeu o jogo contra a Real Sociedad. Voltou contra o Getafe e fez o gol da vitória por 1 a 0, que não foi suficiente para manter Vanderlei Luxemburgo no clube ? o técnico foi demitido no dia seguinte. Participou de mais três jogos e agora voltou a se machucar. Ronaldo ainda não conseguiu jogar sequer um minuto na Liga dos Campeões. Ele cumpriu suspensão nas duas primeiras rodadas, estava machucado nas três seguintes e foi poupado na última porque o time já estava classificado para as oitavas-de-final ? seu adversário será o Arsenal e o segundo jogo será em Londres. Sem Ronaldo, o técnico López Caro perdeu seu único atacante com presença de área ? o que demonstra o desequilíbrio do elenco do Real Madrid. A solução é improvisar Julio Baptista ? que tem jogado mal e sido vaiado pela torcida ?, apostar num esquema sem centroavante ou dar uma chance para o garoto Soldado, artilheiro do Real Madrid ?B? e que já teve algumas oportunidades no time principal.