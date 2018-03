Ronaldo fica fora da Copa do Rei O Real Madrid praticamente desistiu de contar com Ronaldo para a partida de quarta-feira, com o Zaragoza, pela final da Copa do Rei. O brasileiro se recupera de estiramento muscular, voltou aos treinos leves hoje, mas os médicos não querem forçar o retorno. O técnico Carlos Queiroz define amanhã o time.