Ronaldo fica fora de amistoso da Seleção O atacante Ronaldo não vai disputar o amistoso da seleção brasileira contra Hong Kong, na próxima quarta-feira, na Ásia, segundo o site oficial do Real Madrid. O jogador teria feito um acordo com o clube madrilenho para permanecer na Espanha. A assessoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disse não ter sido informada de nada e que ele viajaria normalmente de Madrid para Hong Kong na noite de sábado. Ainda de acordo com o site oficial do Real Madrid, a intenção dos dirigentes espanhóis é a de evitar um desgaste físico de Ronaldo, que realizaria duas viagens muito longas em um curto espaço de tempo. Na semana passada, o jogador veio ao Brasil para resolver problemas particulares e acabou desfalcando o Real Madrid no Campeonato Espanhol. Já o lateral-esquerdo Roberto Carlos foi liberado para o amistoso. Caso Ronaldo realmente não enfrente Hong Kong, ele será o terceiro jogador a desfalcar a seleção brasileira. O atacante Adriano, da Inter de Milão, e o zagueiro Roque Júnior, do Bayer Leverkusen, foram cortados por causa de contusões. O técnico Carlos Alberto Parreira, então, anunciou as convocações de Luís Fabiano, do Porto, Ricardo Oliveira, do Bétis e Anderson, do Corinthians. Este será o primeiro jogo da seleção em 2005. No dia 27 de março, o Brasil volta a atuar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. O adversário será o Peru. O local da partida ainda está indefinido.