Ronaldo fica mais perto do Brasil Apesar de ainda indefinida a data de seu retorno aos jogos e das constantes críticas da imprensa italiana, após sua saída da Inter de Milão, Ronaldo está feliz pela volta ao futebol espanhol, principalmente por estar no Real Madrid, um time de ?estrelas?. Quer um inédito título no país. O atacante também está ansioso para estrear seu programa na TV, em que vai analisar os jogos do Campeonato Espanhol para o público brasileiro. Nesta quinta-feira, em entrevista a jornalistas brasileiros direto de Madri, por meio de uma videoconferência, Ronaldo falou do Real Madrid, sua volta ao futebol, seleção brasileira, Itália, as desavenças com o técnico da Inter, Héctor Cúper, e de sua nova parceria com a Traffic e a TV Bandeirantes. Pelo acordo, a Traffic, agência de marketing esportivo, vai ser a responsável por negociar a imagem do jogador pelo mundo. O Real terá direito a 50% das transações comerciais. A Traffic também firmou parceria com a Band para a transmissão do Campeonato Espanhol, a partir do próximo domingo. Serão negociadas seis cotas de patrocínio (cinco nacionais e uma local). Cada cota nacional custará R$ 13 milhões. Com isso, a Bandeirantes promete transmitir ao vivo todos os jogos do Real Madrid que foram disputados no domingo, pelo Campeonato Espanhol. Quando a equipe de Ronaldo jogar no sábado, o torcedor poderá ver o videoteipe no dia seguinte. Tudo para o público brasileiro poder acompanhar de perto o artilheiro da Copa da Coréia/Japão em seu novo time. Leia a seguir os principais trechos da entrevista de Ronaldo: Volta ao futebol ?Ainda não sei quando poderei estrear no Real Madrid. Estava treinando normalmente, quando sofri uma pancada na panturrilha. Coisas normais no futebol. Minha recuperação está boa e devo voltar aos treinos nos próximos dias. Só quero começar a jogar no momento em que estiver melhor, confiante e sem pressa.? Retorno à Espanha ?Estou contente por voltar a atuar na Espanha, um país que tem um futebol alegre e divertido, ao contrário do futebol na Itália. Isso favorece o meu desempenho. Vou atuar da mesma forma que sempre joguei, tanto na seleção brasileira quanto nos clubes por que passei. Meu relacionamento com os jogadores do Real Madrid é excepcional. Meu grande sonho, na verdade, é conquistar um título nacional na Espanha, coisa que não consegui no Barcelona.? Itália ?Na Itália, estava distante do torcedor brasileiro, que não tinha acesso a transmissões do Campeonato Italiano. Fiquei longe do País e voltei a sentir o carinho do torcedor com a disputa da Copa do Mundo.? Héctor Cúper ?Não tenho mais o que comentar a respeito dele. Já deixei bem claro que saí da Inter por desentendimentos com o Cúper. Não foi por dinheiro. Não estava me sentindo à vontade no clube e decidi mudar. Agora, podem falar o que quiserem de mim. Se me chamarem de mercenário, não ligo, pois sei que não sou.? Seleção brasileira ?Acho que existem técnicos capazes de assumir a seleção e fazer um bom trabalho. Gosto do Parreira, do Oswaldo de Oliveira e do Luxemburgo. Até o Felipão seria uma boa indicação. Não sei qual a situação dele hoje, se ainda pensa em continuar. Seria muito bom.? Traffic e Band ?Estou ansioso pelo meu programa de TV (às segundas à noite, com data de estréia ainda indefinida). Vai ser um novo desafio. Falar sobre o Campeonato Espanhol e o Real Madrid para os torcedores brasileiros será uma forma de não me afastar do País.?