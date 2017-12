Ronaldo fica no banco outra vez Desta vez será contra o Ipswich, nesta quinta-feira, pela Copa da Uefa, que o atacante Ronaldinho ficará no banco de reservas. Mais uma vez o ?Fenômeno? não será escalado desde o início do jogo. O sempre precavido técnico da Inter, o argentino Héctor Cúper, prefere escalar Vieri ao lado de Mohammed Kallon, que se tornou o principal atacante do time de Milão. ?Eu gostaria de ter o Vieri sempre os 90 minutos em campo?, justificou Cúper, que explicou o motivo de manter Ronaldinho apenas no banco de reservas. ?Apesar de ele já estar recuperado da lesão, não se encontra na melhor forma. O mais importante é que não haja pressa. Os treinos que Ronaldo tem feito e os 20 ou 30 minutos que tem jogado estão contribuindo para a sua recuperação. Mas hoje temos de colocar a melhor equipe para enfrentar o Ipswich. ? Ronaldinho espera ansioso até que possa começar uma partida, enquanto segue participando apenas de treinamentos e poucos minutos nos jogos. Hoje, Cúper lamenta o fato de não poder contar com o atacante uruguaio Álvaro Recoba, que não foi inscrito para a competição. A Inter precisa vencer o jogo por dois gols de diferença, porque na partida de ida, há 15 dias, na Inglaterra, perdeu por 1 a 0. Se levar um gol, terá de vencer por dois de vantagem, já que, na Copa da Uefa leva-se em consideração o número de gols marcados na casa do adversário. Outros jogos: Brondby e Parma; Lovech e AEK; Hertha Berlin e Servette; Lille e Fiorentina; Lyon e Bruges; PSV e PAOK; Freiburg e Feyenoord; Mallorca e Slovan Liberec; Celtic e Valencia; Leeds e Grasshopper; PSG e Glasgow Rangers e Sporting e Milan.