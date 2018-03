Ronaldo ficará duas semanas afastado O atacante Ronaldo vai ficar cerca de 15 dias afastado do futebol por conta de uma lesão no músculo da perna esquerda e, com isso, vai desfalcar a equipe do Real Madrid na partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, quarta-feira, contra o Bayern de Munique. O jogador sentiu a contusão no segundo tempo da partida deste sábado, contra o Racing Santander (1 a 1). De acordo com o médico do Real, Alfonso del Corral, o "Fenómeno" foi submetido exames de resonância magnética e ficou constatada a lesão de média gravidade. É certo que Ronaldo estará de fora dos dois próximos jogos do Real. Contra o Bayern na quarta e contra o Zaragoza, no próximo final de semana. Corral diz que Ronaldo deverá desfalcar o time até mesmo na final da Copa do rey, marcada para o dia 17 de março.