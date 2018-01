Ronaldo ficará três semanas parado A torcida do Real Madrid continua eufórica com a contratação de Ronaldo, mas ainda deverá aguardar algum tempo até vê-lo em ação. O astro brasileiro, que acertou transferência para a Espanha no sábado, está com contratura na coxa esquerda e só jogará quando se recuperar. A previsão é de que isso ocorra no máximo em três semanas. A contusão havia sido constatada nos exames realizados na segunda-feira, embora Ronaldo houvesse alertado os médicos a respeito das dores que sentia. Nova bateria de testes foi feita no começo da tarde desta terça-feira, no centro de treinamentos do Real. "Trata-se de pequena contratura, provavelmente provocada pelo estresse que o jogador viveu nos últimos tempos", diagnosticou Juan Carlos Hernandéz, médico do clube espanhol. "Não é nada grave e vamos proceder com calma", recomendou. "Não faremos nada que venha a agravar essa situação simples." Os médicos do Real deixaram para Ronaldo informar, na rotina dos exercícios diários, como se sente, à medida que as etapas de recuperação forem sendo cumpridas. Para tanto, ele terá assistência especial, sob a supervisão de Nilton Petrone, o Filé, seu fisioterapeuta particular. Ronaldo começa nesta quarta-feira o tratamento com massagens e hidroginástica. Se tudo correr bem, na próxima semana passa a treinar com o resto do elenco. O brasileiro prometeu que o dinheiro investido para tirá-lo da Inter será compensado. "Meu joelho está bom", afirmou. "Além disso, fiz de tudo para vir para cá", recordou. Ronaldo aceitou salários mais baixos do que na Itália. A transação foi seguida de perto por seus representantes. A Nike, porém, afirmou que não fez restrições ao negócio porque o Real veste Adidas. "Não tivemos influência em nada", explicou Ingo Ostrovski, diretor da multinacional no Brasil. "Temos vários jogadores que patrocinamos e que atuam em clubes com marcas concorrentes." Ronaldo mal chegou e já se fala em "Ronaldomania" em Madri. O primeiro sinal de prestígio veio na venda de camisas 11, o número que o atacante vai usar na temporada. Em poucas horas, a loja de produtos oficiais do clube negociou mais de mil. O Real pretende transformá-lo em seu principal garoto-propaganda. A investida do clube mereceu até editorial do El Pais. O principal jornal da Espanha festejou a contratação, mas chamou atenção para o aspecto econômico do negócio. "É sintomático que o brasileiro tenha renunciado a grande soma para jogar no Real", avalia o articulista, que detecta nova realidade no futebol. "Os clubes estão obrigados a movimentar-se em território condicionado pelas restrições econômicas." O jornal espanhol prevê período de recessão no futebol e também assume posição cautelosa em relação ao desempenho de Ronaldo, "cujo frágil joelho direito gera uma preocupação lógica."