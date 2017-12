Ronaldo financia reforma de teatro no Rio Ronaldo vai financiar a reforma de um teatro na Cidade de Deus, favela carioca com 90 mil habitantes, que foi tema do filme do mesmo nome que concorre ao Oscar. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo assessor de imprensa do jogador, Rodrigo Paiva, que não deu detalhes, pois o atacante do Real Madrid ainda deve visitar a comunidade. "O dinheiro vem da renda do jogo dele com o Zidane e sua destinação já foi aprovada pela Organização das Nacões Unidas (ONU)", disse Rodrigo Paiva, referindo-se à partida beneficente realizada no fim do ano passado, na Suíça, entre amigos de Ronaldo e do francês que é seu companheiro no Real Madrid. Não é a primeira vez que Ronaldo investe no meio artístico. Tudo começou em 2000, financiando a peça A Controvérsia, de Jean Claude Carrière, que foi roteirista de Luis Buñuel, com direção de Paulo José. No mesmo ano, financiou também um ciclo de estudos sobre Nelson Rodrigues, que resultou na montagem de A Mulher sem Pecado, com o ator José de Abreu. Desde então, seu apoio a projetos culturais tem sido constante, mas ainda não ficou definido como será sua participação na reforma do teatro nem de quanto será o investimento.