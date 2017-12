Ronaldo foge da balança no Real Depois de adiar por algumas semanas sua estréia no Real Madrid por conta de uma lesão muscular, o atacante Ronaldo inicia agora uma nova luta, segundo o diário madrileno ?El País?. O jornal garante que por se considerar acima do peso, o jogador brasileiro se recusa a subir na balança para o trabalho diário de pesagem, feito como procedimento de rotina no clube. ?El País? informa que cada vez que é convocado para a pesagem, Ronaldo faz uma brincadeira qualquer e escapa dos médicos e nutricionistas. O diário revela que oficialmente Ronaldo pesa 82 quilos, mas que poderia ser mais, em razão da grande quantidade de bebidas gasosas que ingere e do excesso de comida que consome diariamente. ``Não é que Ronaldo esteja gordo, porque não está. A questão é que ele não está fisicamente preparado?, disse um médico, que segundo o jornal não quis ter sua identidade revelada. Na quinta-feira, o diário esportivo espanhol ?As? já antecipava o assunto, dizendo que os médicos do Real haviam aconselhado o brasileiro a intensificar os treinamentos, justamente para manter o peso sob controle. As insinuações de que a maior estrela do futebol mundial esteja com excesso de peso contrastam com as declarações do diretor de futebol do Real, Jorge Valdano. Segundo Valdano, informações deste tipo são só especulações. ?Abraçar Ronaldo é como abraçar uma armadura?, disse o dirigente, atestando a completa ausência de gordura no corpo do atacante brasileiro.