Ronaldo folga e visita restaurante O atacante Ronaldo, do Real Madrid, chegou neste domingo à cidade espanhola de Oviedo para visitar um restaurante do qual é sócio. Ronaldo, que divide a propriedade do restaurante De Lavra com o empresário do setor Jesús Alvarez, chegou ao local em companhia de sua mãe, Sônia. "Esta é uma visita que devia há muito tempo a Jesús, meu grande amigo e quase irmão", disse o jogador ao chegar ao restaurante. Ronaldo reconheceu não saber muito da cozinha da região de Astúrias - da qual Oviedo é capital -, mas sabe que conta com "boas carnes e peixes". Ronaldo disse que permanecerá nesta cidade até esta segunda-feira, e prometeu que vai voltar em breve. "Voltarei em setembro por causa do primeiro aniversário da abertura do restaurante", declarou. Quanto à perda do Campeonato Espanhol, ele disse que "a vida segue, e que é preciso buscar outras alegrias também".