Ronaldo fora da Copa das Confederações Apesar de o técnico Carlos Alberto Parreira já ter afirmado que pretende contar com força total na Copa das Confederações, de 15 a 29 de junho, na Alemanha, Ronaldo revelou, em entrevista ao site oficial do Real Madrid, que não irá defender a seleção brasileira nesse torneio. Parreira disse recentemente que vai usar a Copa das Confederações como grande teste para a Copa do Mundo, pois acontecerá exatamente 1 ano antes e será disputada no mesmo lugar, a Alemanha. Por isso, levaria todos seus titulares. Mas parece que o treinador da seleção abriu uma exceção para Ronaldo. ?Tenho permissão para descansar e a autorização necessária da comissão técnica para não participar desta competição (Copa das Confederações)?, disse o atacante, através do site do clube espanhol.