Ronaldo fora de mais um jogo O atacante Ronaldo, da Inter de Milão, em comum acordo com o técnico Héctor Cúper, afirmou nesta terça-feira que vai permanecer em tratamento intensivo e sequer viajará com o grupo de jogadores para enfrentar o Ipswich Town, quinta-feira, na partida de ida da terceira rodada da Copa da Uefa. Embora confirme que a contratura na coxa esquerda já esteja curada, o jogador brasileiro preferiu não viajar. No entanto, promete estar em campo, no domingo, contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. ?Continuo em Milão para trabalhar com maior intensidade e assim enfrentar a Fiorentina no domingo?, disse. Segundo ele, existe uma programação feita pelo treinador (Cúper) que deve ser seguida. ?Estou em contato direto com Cúper e decidimos pela minha permanência em Milão?, revelou. Além de Ronaldo, a Inter não poderá contar com Vieri, contundido, e Recoba, convocado para disputar a repescagem da Copa do Mundo de 2002 pelo Uruguai. Mohammed Kallon, jogador de Serra Leoa, continua como atacante titular da equipe.