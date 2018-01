Ronaldo: fracasso na venda dos relógios Quem é que disse que tudo que Ronaldo toca vira ouro? Uma reportagem publicada nesta quarta-feira em um dos principais jornais suíços, o Tribune de Geneve, informa que a empresa de relógios Montega pediu concordata diante de uma disputa legal contra o atacante do Real Madrid. A empresa criou, em 1998, o relógio com a marca R9 e apostou todas suas fichas no contrato milionário com o jogador para promover seus produtos. Não apenas a estratégia não funcionou como o brasileiro exige um pagamento de cerca de US$ 5 milhões por parte da empresa. O contrato inicial entre a Montega e Ronaldo previa o uso da imagem do jogador por três anos e a criação de um produto. Os problemas começaram, porém, quando o atacante se contundiu em 2000 e ficou fora dos gramados praticamente até a Copa do Mundo de 2002. Os relógios R9, portanto, ficaram encalhados nas estantes, muitas encomendas que haviam sido feitas também foram canceladas e a empresa acumulou dívidas. A empresa, que já havia pago US$ 1,2 milhão ao jogador, foi à justiça reclamar de Ronaldo US$ 10 milhões por prejuízos e pelas perdas com desenvolvimento do produto, que acabou sendo um fracasso de vendas. Com o craque fora dos gramados, nem mesmo sua imagem vendia de forma satisfatória. Mas Ronaldo, e seus advogados, acreditou que não deveria pagar e, além disso, teria que receber outros US$ 5 milhões, como previa o contrato. Depois de gastar mais de US$ 400 mil em advogados e já atravessando uma situação complicada, a Montega, que agora se chama Montres in Extenso, prefeiu fechar suas lojas e abandonar batalha jurídica com o brasileiro. Mesmo com a declaração de concordata por parte da empresa, o advogado do jogador, Cyrille Piguet, não exclui entrar com processo contra os produtores de relógio e garantir o pagamento ao atleta.