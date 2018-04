Ronaldo: 'futebol italiano enfrenta grave problema de violência'

O atacante brasileiro Ronaldo, do Milan, afirmou que o futebol italiano enfrenta "um grave problema" de violência e que os torcedores devem ter segurança. "Estamos sofrendo problemas graves, de ordem pública. Acho que o futebol é uma solução para muitas pessoas que esperam que chegue o domingo para irem aos estádios. Assim deve ser. Em cada partida devemos dar alegria às pessoas, satisfação. Entretanto, os torcedores também devem ter a segurança de saberem que irão e retornarão tranqüilamente", declarou Ronaldo para uma emissora italiana, nesta quarta-feira. O "astro" brasileiro afirmou que os jogadores têm "a grande sorte de serem personalidades famosas e de terem credibilidade". "Devemos usar isto para transmitir mensagens positivas", afirmou o artilheiro. Sobre o brasileiro Adriano, da Inter de Milão e atualmente passando por um processo de recuperação no centro de treinamento do São Paulo ele disse: "Estou próximo dele, conversamos freqüentemente. Porém, é inútil dizer o que penso, pois poderiam surgir polêmicas. Para ele serve apenas ajuda e proteção". "Houve exagero em muitas coisas escritas nos jornais. Basta que ele jogue. Acho que é importante. Porém, seu treinador não o permitiu jogar", afirmou. Além disso, Ronaldo expressou sua certeza de que Kaká será o vencedor da Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo. "Tenho certeza de que vencerá. Fez muita diferença neste ano e na última temporada. Não acho que Kaká vá embora do Milan. Ele está muito bem, todos estamos bem no Milan", concluiu o artilheiro.