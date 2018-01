Ronaldo ganha Bola de Ouro pela 2ª vez O atacante Ronaldo recebeu nesta segunda-feira a Bola de Ouro - um dos prêmios mais tradicionais do futebol mundial, oferecido pela revista francesa France Football ao melhor jogador do ano. Campeão mundial com a seleção brasileira e artilheiro da Copa 2002, Ronaldo superou o lateral Roberto Carlos e o goleiro Oliver Kahn, que ficaram, respectivamente, com o segundo e terceiro lugares. Ronaldo recebeu 171 pontos, contra 154 de Roberto Carlos e 114 de Kahn. Esta é a segunda vez que o brasileiro recebe a Bola de Ouro. A primeira foi em 97. No ano passado, o ganhador do prêmio foi o inglês Michael Owen. Há pouco mais de uma semana, Ronaldo foi eleito o melhor atleta do ano pela Academia Francesa de Desportes, numa votação altamente significativa, já que foi o primeiro jogador de futebol a conquistar o prêmio desde 1970, quando o eleito foi Pelé. Nesta terça-feira, deverá vir a consagração final. Ronaldo vai receber da Fifa o título de melhor jogador da temporada pela terceira vez na carreira. Confira todos os ganhadores da Bola de Ouro: 1956 - Stanley Matthews (Blackpool) 1957 - Alfredo Di Stefano (Real Madrid) 1958 - Raymond Kopa (Real Madrid) 1959 - Alfredo Di Stefano (Real Madrid) 1960 - Luis Suarez (Barcelona) 1961 - Omar Sivori (Juventus) 1962 - Josef Masopust (Dukla Praga) 1963 - Lev Yashin (Dynamo Moscou) 1964 - Denis Law (Manchester United) 1965 - Eusebio (Benfica) 1966 - Bobby Charlton (Manchester United) 1967 - Florian Albert (Ferencvaros) 1968 - George Best (Manchester United) 1969 - Gianni Rivera (Milan) 1970 - Gerd Muller (Bayern de Munique) 1971 - Johan Cruyff (Ajax) 1972 - Franz Beckenbauer (Bayern de Munique) 1973 - Johan Cruyff (Barcelona) 1974 - Johan Cruyff (Barcelona) 1975 - Oleg Blokhin (Dynamo Kiev) 1976 - Franz Beckenbauer (Bayern de Munique) 1977 - Allan Simonsen (Borussia Moenchengladbach) 1978 - Kevin Keegan (Hamburgo) 1979 - Kevin Keegan (Hamburgo) 1980 - Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Munique) 1981 - Karl-Heinz Rummenigge (Bayern de Munique) 1982 - Paolo Rossi (Juventus) 1983 - Michel Platini (Juventus) 1984 - Michel Platini (Juventus) 1985 - Michel Platini (Juventus) 1986 - Igor Belanov (Dynamo Kiev) 1987 - Ruud Gullit (Milan) 1988 - Marco Van Basten (Milan) 1989 - Marco Van Basten (Milan) 1990 - Lothar Matthaus (Inter de Milão) 1991 - Jean-Pierre Papin (Olympique de Marselha) 1992 - Marco Van Basten (Milan) 1993 - Roberto Baggio (Juventus) 1994 - Hristo Stoichkov (Barcelona) 1995 - George Weah (Milan) 1996 - Matthias Sammer (Borussia Dortmund) 1997 - Ronaldo (Inter de Milão) 1998 - Zinedine Zidane (Juventus) 1999 - Rivaldo (Barcelona) 2000 - Luis Figo (Real Madrid) 2001 - Michael Owen (Liverpool) 2002 - Ronaldo (Real Madrid)