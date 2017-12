Ronaldo ganha prêmio na França Ronaldo recebeu nesta sexta-feira uma notícia que o encheu de orgulho: os leitores da revista francesa ?Onze? o elegeram o melhor jogador do mundo neste ano. Em segundo lugar ficou o francês Zidane e em terceiro, Ronaldinho Gaúcho. "O ano de 2002 está sendo muito importante para a minha vida. Renasci para o futebol e retomei minha carreira com grandes títulos. Depois da conquista do pentacampeonato com a seleção brasileira e da minha transferência para o Real Madrid, agora estou muito feliz por ter ganho este prêmio, que todos os jogadores sonham ganhar", afirmou. "E também fiquei feliz porque dois craques como Zidane e Ronaldinho Gaúcho também foram premiados." É o primeiro prêmio que o Fenômeno ganha desde 1998, quando foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo numa polêmica votação. No Mundial deste ano, da qual foi o artilheiro com oito gols, ficou em segundo lugar na eleição, atrás do goleiro alemão Oliver Kahn. Quando vivia o calvário que o deixou duas temporadas sem poder jogar, Ronaldo repetiu em várias entrevistas que não estava acabado e que voltaria a ser o melhor jogador do mundo. Agora, pelo menos para os franceses, ele voltou a ser. E a consagração maior poderá vir dia 17 de dezembro, em Madri, quando a Fifa anunciará o ganhador do prêmio de melhor do ano na votação feita entre treinadores de seleções do mundo inteiro. Ronaldo já ganhou o prêmio da Fifa duas vezes - em 96 e 97 - e é um dos fortes candidatos a receber o troféu este ano graças ao desempenho que teve na Copa do Mundo. A Fifa já distribuiu os formulários para os treinadores que votarão e no meio de novembro divulgará os nomes dos três finalistas. Zidane - o outro jogador que ganhou duas vezes o prêmio da Fifa -, Raúl e Roberto Carlos, todos do Real Madrid, são alguns dos craques cotados para vencer a eleição. Desde que a Fifa começou a premiar o melhor jogador do mundo, em 91, apenas quatro vezes o vencedor não foi o mesmo que levou o prêmio da revista francesa: em 91 (Matthaeus ganhou pela Fifa e Papin pela Onze), 92 (Van Basten e Stoichkov), 96 (Ronaldo e Cantona) e 2001 (Figo e Zidane). Ganhar o prêmio da ?Onze? é uma grande prova de reconhecimento, porque os torcedores franceses costumam votar em peso em jogadores franceses ou que estejam jogando em clubes do país. Zidane e Platini são os maiores vencedores - cada um foi eleito três vezes -, Papin e Cantona também ganharam e o atacante liberiano George Weah levou o prêmio quando jogava pelo Paris Saint-Germain. Em 98, quando a França foi campeã do mundo, os três mais votados foram Zidane, Barthez e Petit. No ano seguinte, Rivaldo foi o ganhador e Zidane ficou em terceiro. Em 2000, Zidane ganhou e Thierry Henry foi o terceiro. E no passado Zidane levou novamente e Pires ficou com a terceira posição. Ronaldo já havia ganho prêmio da ?Onze? em 97 - Zidane ficou em segundo e o italiano Marco Simone, em terceiro. Além dele e de Rivaldo, o único brasileiro a ter recebido o troféu da revista francesa foi Romário, eleito em 94.