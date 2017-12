Ronaldo ganha torneio de golfe Uma equipe integrada pelo atacante brasileiro Ronaldo venceu, nesta segunda-feira, a última etapa do circuito de golfe da Fundação Real Madrid, na Real Sociedad Hípica Club de Campo, em Madri. O ?time? de Ronaldo completou os 18 buracos com 23 tacadas abaixo do par. Ronaldo participou do evento como convidado do evento, após participar do treinamento coletivo com a equipe do Real Madrid. O goleiro César Sánchez, reserva de Casillas no Real, foi outro jogador que participou do torneio, que reuniu mais de 120 jogadores amadores e 30 profissionais.