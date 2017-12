Ronaldo ganhará presente de R$ 500 mil As empresas internacionais continuam explorando a imagem de Ronaldo. E o jogador agradece. Nesta quinta-feira, o Fenômeno receberá um Audi modelo RS6, avaliado em R$ 500 mil. O carro será entregue em uma cerimônia à noite no estádio Santiago Bernabeu, do Real Madrid. Figo e Raúl, companheiros do brasileiro no clube espanhol, também receberão o Audi RS6. O modelo é apontado como um dos carros mais velozes do mundo. Equipado com motor V8 biturbo, acelera de 0 a 100 quilômetros em 4,7 segundos, de acordo com informações da Audi. A velocidade máxima, limitada eletronicamente, é de 250 km/h. O carro tem, entre outros equipamentos, seis air bags, celular viva-voz e sistema de estacionamento que detecta a proximidade de obstáculos à frente e atrás. Ronaldo tem contrato com a Audi, Carrefour, Nike, AmBev, TIM, Pirelli e Estrela. Fatura cerca de US$ 26 milhões/ano, entre salários do Real Madrid e contratos publicitários com as empresas.