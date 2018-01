Ronaldo garante o Real mais uma vez A torcida do Real Madrid deve agradecer a Ronaldo por mais três pontos no Campeonato Espanhol. Num jogo muito complicado, em que o time jogou desfalcado de Zidane e foi pressionado pela Real Sociedad durante boa parte do tempo, o Fenômeno fez dois gols no final do segundo tempo e garantiu a vitória por 2 a 0 que deixou o time a três pontos do líder Barcelona - que neste domingo jogará em casa contra o lanterna Albacete. Ronaldo tem sido o principal jogador do time nesta reta final do campeonato. Nas últimas quatro partidas, marcou seis gols: um contra o Barcelona, dois contra o Levante, um contra o Villarreal e dois neste sábado. Chegou a 18 na competição e já é o vice-artilheiro - o camaronês Eto?o, do Barcelona, tem 21. O primeiro gol de Ronaldo, aos 37 minutos da segunda etapa, foi igual a tantos outros que ele já fez na carreira: recebeu em profundidade, driblou o goleiro e rolou para o fundo da rede. No segundo, mostrou reflexo e recursos técnicos: a bola passada por Guti foi desviada pelo goleiro e chegou um pouco atrás de onde ele estava. Então, ele resolveu com um toque de calcanhar. Na próxima rodada, o Real receberá o Racing e tentará sua sétima vitória seguida. O Barcelona enfrentará o Valencia fora de casa. Barcelona - O Barça perdeu mais um jogador por contusão na temporada: o argentino Maxi Lopez fraturou um dedo do pé direito durante o treino deste sábado e está fora do campeonato. Com isso, o camaronês Samuel Eto?o é o único atacante que resta no elenco. Eto?o conta com a ajuda de Ronaldinho Gaúcho para não perder a condição de artilheiro do campeonato. "Meu trabalho é dar passes para Eto?o fazer gols. Espero que ele seja o artilheiro da Liga", disse o brasileiro. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Espanhol 2004/05.