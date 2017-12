Ronaldo garante que está bem e que nada tira seu bom humor Pivô de preocupação e polêmicas desde o início da fase de preparação da seleção brasileira, o atacante Ronaldo se mostra bastante tranqüilo às vésperas do início da campanha do Brasil na Copa. "Nada tira meu humor, e não vou deixar coisas pequenas me atrapalharem", disse, neste domingo. E reafirmou: "Já disse: para mim, nunca houve polêmica alguma. Foi a imprensa que criou as confusões". O artilheiro da última Copa ressaltou que está bem e que chega à Alemanha em até melhores condições do que no Mundial de 2002. "Cheguei na última Copa sem saber se teria condições de jogar todas as partidas. Agora, apesar dos pequenos problemas físicos, estou bem e pronto para jogar. Estou bastante confiante". Visivelmente mais animado, também em virtude da presença de familiares ao treino realizado neste sábado, Ronaldo falou do jogo contra a Croácia. "Existe uma ansiedade antes da estréia, mas depois que o jogo começa é só alegria. Eu, mais do que ninguém, quero que a Copa comece para a gente. Assim, paramos todos de falar besteira e nos concentramos em falar só de futebol".