Ronaldo garante que estará melhor neste ano

Se Ronaldo já causou grande alvoroço no futebol brasileiro em 2009, ele pode fazer ainda mais neste ano. O jogador garantiu nesta terça-feira que está melhor preparado e afirmou que pode ter um desempenho ainda melhor pelo Corinthians.

"Vou estar melhor preparado, com isso o jogo deve fluir mais facilmente. A meta dos 30 gols pode até aumentar um pouquinho, mas vou falar em 30 porque no ano passado não consegui cumprir por causa da fratura na mão", disse Ronaldo.

Para vencer a tão sonhada Copa Libertadores no ano do centenário corintiano, o atacante pediu tranquilidade aos demais jogadores. E evitou falar em obsessão. "É uma obsessão para o torcedor, né. Entendemos, porque é ano do centenário e tudo mais. Mas a pressão não tem que existir, senão somente atrapalha", ponderou.

Ronaldo comentou ainda a chegada de Roberto Carlos, antigo companheiro de seleção brasileira e Real Madrid, e enalteceu a qualidade do amigo. "O Roberto vai ser importante para o Corinthians não somente pela sua experiência, mas também pela qualidade técnica", finalizou.