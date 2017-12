Ronaldo garante que não sai do Real O atacante Ronaldo desmentiu de forma categórica neste sábado que tenha a intenção de deixar o Real Madrid e voltar para a Inter de Milão, como chegou a ser especulado pela imprensa italiana. ?Eu não saio do (Real) Madrid?, disse o jogador ao jornal ?As?. De acordo com a publicação, o brasileiro ?deixou claro a (Massimo) Moratti (presidente da Inter), que não quer voltar ao clube milanês". Na véspera, o jornal Gazzeta dello Sport publicou reportagem na qual Ronaldo admitia a possibilidade de voltar a jogar em Milão. O artilheiro dizia ainda que havia conseguido manter um relacionamento cordial com Moratti, mesmo depois de sua saída do clube. Os italianos entenderam a declaração como uma espécie de sinal verde para uma eventual abertura de negociações. Ronaldo está confirmado para a partida deste sábado do Real contra o Athletic de Bilbao, pelo campeonato espanhol. A rodada terá ainda os jogos Celta x Racing e Murcia x La Coruña.