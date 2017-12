Ronaldo: ?gordito supersónico? é exaltado Real Madrid e Barcelona dividiram as capas de todos os jornais da Espanha nesta quinta-feira, porém, em situações bem opostas. Enquanto o time de Madri foi lembrado pela boa vitória sobre o rival Atlético por 2 a 0, em show de Ronaldo e cia, os catalães não pouparam o vexame do Barça, na goleada sofrida para o Málaga por 5 a 1. O diário esportivo As trouxe em sua reportagem de capa a foto do atacante brasileiro sob o título ?Un gordito supersónico?, enquanto lembra que ?os galáticos? fizeram o gol mais rápido da história do dérbi, aos 16 segundos. O jornal Marca publicou em destaque ?Ronaldo destrói o dérbi? e brinca: ?E o gordinho comeu eles?. O Sport cutucou o time de estrelas visando o clássico contra o Barcelona, no próximo sábado. ?Em casa e com seus craques, o Real está acima do resto?, frisou. ?Resta saber fora...? Mundo Deportivo destaca a habilidade do brasileiro ao precisar de apenas 16 segundos, deixar Simeone sentado no chão, só encarar Burgos e bater para o gol. Alguns jornais esportivos catalães trouxeram a capa toda em preto, simbolizando luto pela derrota do Barcelona. ?Pobre Barça. Humilhados a dois dias do clássico?, lembra o Sport. ?Um Barça de pura vergonha?, destaca ainda. O Mundo Deportivo não foi diferente. ?Que vergonha!? ?Não falta Ronaldinho, sobram os demais?. Já o Marca é mais taxativo: ?uma mão para uma equipe em ruínas?.