Ronaldo gravará com Britney Spears Embora queira distância das badalações para tentar se recuperar o mais rápido possível da contusão na coxa esquerda, o atacante Ronaldo está com a agenda cheia. Nos próximos dias, ele gravará um comercial para a Pepsi ao lado da garota-propaganda da empresa, a cantora popular norte-americana Britney Spears. O filme deverá ser veiculado nas televisões do mundo todo apenas na época da Copa da Coréia do Sul e do Japão e terá como estrelas, além do atacante da Internazionale de Milão, o meia Rivaldo, do Barcelona, e o inglês David Beckham, do Manchester United. Spears, que se tornou um fenômeno da música norte-americana ao vender milhões de discos nos últimos anos, disse, às agências internacionais, ser fã de Beckham e pouco mencionou os nomes de Ronaldo e Rivaldo. O jogador da equipe de Milão viaja nesta quinta-feira para Paris, onde será atendido pelo médico osteopata David Boixel, o mesmo que deu assistência a Christian Vieri. Apesar de Franco Combi, médico da Inter de Milão, dizer que a lesão na coxa esquerda do brasileiro não é grave, Ronaldo deverá ficar fora dos gramados por aproximadamente um mês. As emissoras de televisão italianas dedicam boa parte de sua programação esportiva para falar sobre o novo drama do "Fenômeno". Ele estará ausente pelo menos nas próximas três rodadas do Campeonato Italiano e, quando estiver pronto para voltar, entrará em doses homeopáticas, afirmou o técnico Héctor Cúper. "Apesar dos problemas que vem tendo, temos certeza de que estará na Copa do Mundo com o Brasil", afirmou o meia da Inter Luigi Di Biagio, garantindo apoio ao colega.