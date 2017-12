Ronaldo, gripado e com febre, ficou no hotel dormindo A assessoria de Imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o atacante Ronaldo não participou do treino desta quinta-feira em Offenbach, na Alemanha, por estar gripado. Por causa disso, ele deve realizar apenas um treino leve, físico, com o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan, em Königstein, onde ficou, caso tenha condições. "Ele teve um início de gripe, um pouco de febre desde a quarta-feira à noite. Está sendo preservado, ficou no hotel dormindo. Se acordar bem, pode até treinar sozinho", informou o assessor de Imprensa Rodrigo Paiva. Ronaldo começou a se sentir incomodado desde o final do treino da tarde de quarta-feira. A seleção treinou no SportPark em Königstein, onde está concentrada desde que chegou à Alemanha, e à noite procurou a comissão técnica para reclamar do problema, sendo na seqüência medicado. A expectativa é que, por ter sido poupado dos treinos desta quinta, que Ronaldo participe dos dois treinos previstos para esta sexta-feira, mas novamente em Königstein, na Alemanha. Este é o segundo problema envolvendo o jogador nesta preparação para a Copa do Mundo da Alemanha - o anterior foi o das bolhas no pé.